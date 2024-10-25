Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рамазанов объяснил, почему нужно обязательно смотреть бой Буллета и Петросяна

Рамазанов объяснил, почему нужно обязательно смотреть бой Буллета и Петросяна
Комментарии

Экс-чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов поделился мнением о бое Шары Буллета и Армена Петросяна. Эти поединки пройдут в главном карде турнира UFC 308 в Абу-Даби.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

«Обоих лично знаю. Уверяю — в этом бою борьбы точно не будет. А шансы оцениваю как 50 на 50. Всё будет зависеть от тактической подготовки бойцов. Честно, это очень интересное противостояние, которое обязательно нужно посмотреть», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поединок между Шарабутдином Магомедовым и Арменом Петросяна в субботу, 26 октября. Начало поединка между двумя соотечественниками запланировано на 21:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Взвешивание UFC 308: официальная церемония завершена! Чимаев заставил понервничать. LIVE
Live
Взвешивание UFC 308: официальная церемония завершена! Чимаев заставил понервничать. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android