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Штырков: Ракичу нечего предложить Анкалаеву

Штырков: Ракичу нечего предложить Анкалаеву
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Известный российский боец RCC Иван Штырков поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Магомедом Анкалаевым и Александаром Ракичем, представляющим Австрию.

«Ставлю на Анкалаева, думаю бой продлится все три раунда. Анкалаев заберет победу решением судей. Ракичу нечего предложить Анкалаеву. Борется он хуже, в стойке опасен, но не для Анкалаева. Если что-то у Анкалаева пойдёт не так в стойке, то он просто заборет его», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В настоящий момент Анкалаев занимает второе место в рейтинге бойцов полутяжёлой весовой категории и считается одним из главных претендентов на титульный поединок. Ракич сейчас располагается на пятой позиции.

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