«Реальная машина». Матевосян рассказал о спаррингах с Чимаевым

31-летний российский боец смешанных единоборств армянского происхождения, представитель полутяжёлой весовой категории Григор Матевосян рассказал, что звёздный спортсмен из UFC Хамзат Чимаев был спарринг-партнёром Григора в период подготовки к бою с Эльмаром Гасановым.

«Шикарные впечатления от совместных спаррингов. Первый раз тренировался с такого уровня бойцом. Он реальная машина. Единственный за всю мою карьеру, от кого столько в голову пропустил, сколько ни от кого не пропускал. Он очень сильный боец. Когда я приехал, он был в пиковой форме во время подготовки к бою с Робертом Уиттакером. Я с ним спарринговался, боролся. Очень быстро набрал с ним форму. Он готов встретиться с Уиттакером на 100%. У него всё на высшем уровне, это я ощущал на себе», — приводит слова Матевосяна пресс-служба АСА.

В субботу, 26 октября, Чимаев проведёт бой с австралийцем Робертом Уиттакером. Спортсмены сразятся на турнире UFC 308.