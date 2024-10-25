Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть трансляцию

Магомедов — Петросян: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть трансляцию
Шарабутдин Магомедов
Аудио-версия:
Комментарии

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 308. В рамках основного карда турнира состоится бой в средней весовой категории между россиянином Шарабутдином Магомедовым и армянским бойцом Арменом Петросяном.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Предыдущий бой Шарабутдина состоялся в августе 2024 года, где он победил единогласным решением судей Михала Олексейчука. Петросян последний раз выступал в феврале 2024 года и проиграл там удушающим приёмом в первом раунде Родолфо Виейре.

Ориентировочное время начала поединка — 19:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.

Материалы по теме
Шара Буллет — Армен Петросян: прогноз на бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android