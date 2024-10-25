Магомедов — Петросян: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть трансляцию

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 308. В рамках основного карда турнира состоится бой в средней весовой категории между россиянином Шарабутдином Магомедовым и армянским бойцом Арменом Петросяном.

Предыдущий бой Шарабутдина состоялся в августе 2024 года, где он победил единогласным решением судей Михала Олексейчука. Петросян последний раз выступал в феврале 2024 года и проиграл там удушающим приёмом в первом раунде Родолфо Виейре.

Ориентировочное время начала поединка — 19:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.