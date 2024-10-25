Магомед Анкалаев — Александар Ракич: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть

26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт номерной турнир UFC 308, в котором свой поединок проведут российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории, Магомед Анкалаев и австрийский спортсмен сербского происхождения Александар Ракича.
Поединок Анкалаева и Ракича запланирован приблизительно на 21:30 по московскому времени.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Александр Ракич выходил на поединок в октагон последний раз 14 апреля 2024 года, уступив во втором раунде техническим нокаутом чешскому звёздному представителю смешанных единоборств Иржи Прохазке.
Анкалаев свой последний поединок провёл в начале 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде бразильца Джонни Уокера.