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Магомед Анкалаев — Александар Ракич: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть трансляцию

Магомед Анкалаев — Александар Ракич: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть
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26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт номерной турнир UFC 308, в котором свой поединок проведут российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории, Магомед Анкалаев и австрийский спортсмен сербского происхождения Александар Ракича.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

Поединок Анкалаева и Ракича запланирован приблизительно на 21:30 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Александр Ракич выходил на поединок в октагон последний раз 14 апреля 2024 года, уступив во втором раунде техническим нокаутом чешскому звёздному представителю смешанных единоборств Иржи Прохазке.

Анкалаев свой последний поединок провёл в начале 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

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