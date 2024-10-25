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Двалишвили эмоционально ответил на вопрос об Умаре Нурмагомедове, назвав условие для боя

Двалишвили эмоционально ответил на вопрос об Умаре Нурмагомедове, назвав условие для боя
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Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили эмоционально отреагировал на вопрос о россиянине Умаре Нурмагомедове.

«Боюсь ли я Умара? Я никого не боюсь. Только бога! Где этот парень? Он принял другой бой! Это он боится! Это он будет драться с кем-то другим! Где этот парень? Скажите мне. Не я организую поединки. Никогда. Этим вопросом занимаются Дана Уайт и Хантер [Кэмпбелл]. Если Дана скажет мне драться с Умаром, то я буду. Но Умар не заслуживает боя со мной! Шон О'Мэлли заслуживает, и я проведу с ним реванш! Пусть Умар докажет, что достоин, и тогда я подерусь с ним!» — сказал Двалишвили во время сессии «вопрос-ответ» с бойцами.

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