Видео: Шарабутдин Магомедов и Армен Петросян провели дуэль взглядов

Сегодня, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась финальная дуэль взглядов всех участников турнира UFC 308, где в рамках основного карда выступит российский средневес Шарабутдин Магомедов против армянского бойца Армена Петросяна.

Предыдущий бой Шарабутдина состоялся в августе 2024 года, где он победил единогласным решением судей Михала Олексейчука. Петросян последний раз выступал в феврале 2024 года и проиграл там удушающим приёмом в первом раунде Родолфо Виейре.

В главном бою турнира UFC 308 состоится бой чемпиона в полулёгкой весовой категории Илии Топурии против экс-чемпиона в этом дивизионе Макса Холлоуэя.