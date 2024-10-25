Видео: Магомед Анкалаев и Александар Ракич посмотрели друг другу в глаза перед UFC 308

Сегодня, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев и австрийский боец сербского происхождения Александар Ракич провели дуэль взглядов перед очным противостоянием на завтрашнем турнире UFC 308.

Анкалаев свой предыдущий поединок проводил в январе 2024 года, где одержал победу нокаутом во втором раунде над бразильцем Джонни Уокером. Ракич последнее выступление провёл в апреле 2024 года и потерпел там поражение техническим нокаутом во втором раунде от Иржи Прохазки.

Главным событием турнира UFC 308 в Абу-Даби станет титульный бой в полулёгком весе между действующим обладателем пояса Илией Топурией и претендентом в лице экс-чемпиона Макса Холлоуэя.