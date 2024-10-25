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Видео: Магомед Анкалаев и Александар Ракич посмотрели друг другу в глаза перед UFC 308

Видео: Магомед Анкалаев и Александар Ракич посмотрели друг другу в глаза перед UFC 308
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Сегодня, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев и австрийский боец сербского происхождения Александар Ракич провели дуэль взглядов перед очным противостоянием на завтрашнем турнире UFC 308.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

Анкалаев свой предыдущий поединок проводил в январе 2024 года, где одержал победу нокаутом во втором раунде над бразильцем Джонни Уокером. Ракич последнее выступление провёл в апреле 2024 года и потерпел там поражение техническим нокаутом во втором раунде от Иржи Прохазки.

Главным событием турнира UFC 308 в Абу-Даби станет титульный бой в полулёгком весе между действующим обладателем пояса Илией Топурией и претендентом в лице экс-чемпиона Макса Холлоуэя.

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