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Видео: Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер встретились лицом к лицу

Видео: Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер встретились лицом к лицу
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Сегодня, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) популярный боец среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев встретился лицом к лицу с экс-чемпионом в этом дивизионе Робертом Уиттакером перед их поединком, который станет соглавным событием турнира UFC 308.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Чимаев ведёт чистый послужной список, который состоит из 13 побед в 13 поединках (11 досрочно). Свой последний бой он проводил в октябре 2023 года, где победил другого экс-чемпиона UFC (в полусреднем весе) Камару Усмана большинством судейских голосов.

Уиттакер предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и победил там нокаутом в первом раунде россиянина Икрама Алискерова, вышедшего на коротком уведомлении.

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