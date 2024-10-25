Видео: Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер встретились лицом к лицу
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Сегодня, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) популярный боец среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев встретился лицом к лицу с экс-чемпионом в этом дивизионе Робертом Уиттакером перед их поединком, который станет соглавным событием турнира UFC 308.
UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев
Чимаев ведёт чистый послужной список, который состоит из 13 побед в 13 поединках (11 досрочно). Свой последний бой он проводил в октябре 2023 года, где победил другого экс-чемпиона UFC (в полусреднем весе) Камару Усмана большинством судейских голосов.
Уиттакер предыдущий поединок провёл в июне 2024 года и победил там нокаутом в первом раунде россиянина Икрама Алискерова, вышедшего на коротком уведомлении.
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