Видео: Илия Топурия и Макс Холлоуэй на дуэли взглядов
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Сегодня, 25 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась дуэль взглядов главных участников турнира по смешанным единоборствам UFC 308. Чемпион в полулёгкой весовой категории Илия Топурия и экс-чемпион в этом весе Макс Холлоуэй взглянули друг другу в глаза перед завтрашним поединком.
UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй
Топурия предыдущий поединок проводил в феврале 2024 года, где победил нокаутом во втором раунде другого экс-чемпиона Александра Волкановски и завоевал титул чемпиона в полулёгком весе. В предстоящем поединке с Холлоуэем Топурия впервые будет проводить защиту чемпионского пояса.
Холлоуэй в апреле 2024 года провёл бой против Джастина Гэтжи и победил его чистым нокаутом в пятом раунде.
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