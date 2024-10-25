Илия Топурия вышел на официальное взвешивание в сопровождении Серхио Рамоса

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия вышел на церемонию официального взвешивания турнира UFC 308 в сопровождении известного футболиста Серхио Рамоса.

Илия Топурия вышел на взвешивание вместе с Серхио Рамосом Фото: Скриншот трансляции взвешивания на UFC Fight Pass

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия проведёт первую защиту своего титула в поединке против экс-чемпиона в полулёгком весовой категории Макса Холлоуэя.

Свой предыдущий поединок Топурия провёл в феврале 2024 года, где победил нокаутом во втором раунде другого экс-чемпиона Александра Волкановски.

Холлоуэй последний бой провёл в апреле 2024 года, и одержал там победу нокаутом в пятом раунде над Джастином Гэтжи. Эта победа стала третьей подряд для Холлоуэя.