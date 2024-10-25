Мурат Гассиев и Кем Юнгквист прошли взвешивание

Сегодня, 25 октября, в Ереване (Армения) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера «Ночь чемпионов IBA», где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева против непобеждённого датчанина Кема Юнгквиста.

Мурат Гассиев и Кем Юнгквист на взвешивании перед боем Фото: Iron&Gloves Promotion

Оба боксёра успешно прошли взвешивание, показав на весах следующие результаты:

Мурат Гассиев — 104,35 кг;

Кем Юнгквист – 106,45 кг.

Гассиев свой предыдущий бой проводил в сентябре 2023 года в Турции, где потерпел поражение раздельным решением судей от шведского боксёра Отто Валлина. Этот проигрыш стал для него вторым в карьере.