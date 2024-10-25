Мурат Гассиев и Кем Юнгквист прошли взвешивание

Сегодня, 25 октября, в Ереване (Армения) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера «Ночь чемпионов IBA», где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева против непобеждённого датчанина Кема Юнгквиста.
Мурат Гассиев и Кем Юнгквист на взвешивании перед боем
Фото: Iron&Gloves Promotion
Оба боксёра успешно прошли взвешивание, показав на весах следующие результаты:
Мурат Гассиев — 104,35 кг;
Кем Юнгквист – 106,45 кг.
Гассиев свой предыдущий бой проводил в сентябре 2023 года в Турции, где потерпел поражение раздельным решением судей от шведского боксёра Отто Валлина. Этот проигрыш стал для него вторым в карьере.