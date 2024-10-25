Илия Топурия — Макс Холлоуэй: во сколько начало боя на UFC 308, где смотреть трансляцию

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где главным событием шоу станет бой чемпиона в полулёгкой весовой категории UFC Илии Топурии против бывшего чемпиона в этом дивизионе Макса Холлоуэя.

Предыдущий бой Топурии состоялся в феврале 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде экс-чемпиона Александра Волкановски. Холлоуэй последний раз выступал в апреле 2024 года и одержал там победу нокаутом в пятом раунде над Джастином Гэтжи.

Ориентировочное время начала поединка — 19:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.