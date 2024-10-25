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Реджис Прогрейс и Джек Кэттеролл сделали вес

Реджис Прогрейс и Джек Кэттеролл сделали вес
Реджис Прогрейс и Джек Кэттеролл
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Сегодня, 25 октября, в Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания перед завтрашним вечером бокса от промоутерской компании Эдди Хирна (Matchroom Boxing), где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса против бывшего претендента на титул абсолютного чемпиона мира в этом весе британца Джека Кэттеролла.

Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Реджис Прогрейс — 63,3 кг;
Джек Кэттеролл — 63,5 кг.

Прогрейс выйдет на этот бой после поражения. В декабре 2023 года он проиграл единогласным решением судей бывшему абсолютному чемпиону мира в лёгком весе Девину Хейни.

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