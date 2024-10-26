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UFC 308: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 308: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, в главном поединке которого первую защиту титула проведёт действующий чемпион промоушена в полулёгком весе испанец Илия Топурия. Его соперником станет бывший чемпион этого дивизиона американец Макс Холлоуэй.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 17:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 19:15 мск. Посмотреть трансляцию UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

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