Умар Нурмагомедов: Мераб, чемпионство — это признание, но ты его не получил

Непобеждённый российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов в очередной раз обратился к действующему чемпиону в этом дивизионе грузину Мерабу Двалишвили, призывая его к бою.

«Я всегда готов и сейчас жду соперника, так как Ядонг не принял бой в декабре — мне сказали, что он травмирован. Мераб, ты до моего боя с Сэндхагеном говорил, что если я его побью, то заслужу признание. Теперь ты поменял позицию — определись уже.

Все фанаты и аналитики уже замечают, как ты избегаешь боя со мной. Чемпионство — это признание, но ты его не получил, и ты это прекрасно знаешь», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.