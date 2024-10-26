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Вячеслав Василевский победил Глейсона Тибау

Вячеслав Василевский победил Глейсона Тибау
Вячеслав Василевский
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В ночь с 25 на 26 октября в Москве состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН-ТВ», где многоопытный российский боец ММА Вячеслав Василевский сразился в бою по правилам бокса с экс-бойцом UFC бразильцем Глейсоном Тибау.

Бой продлился все четыре раунда. Василевский выглядел предпочтительнее своего соперника и был более эффективен в своих действиях.

Для Василевского этот бой стал вторым в рамках профессионального бокса, и в обоих он одержал победы судейских решением. Кроме этого, в активе россиянина имеется 45 поединков в боях по правилам ММА (36 побед при 9 поражениях).

Тибау свой предыдущий официальный бой в ММА проводил в сентябре 2024 года, где победил единогласным решением судей Хоэля Коаджу.

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