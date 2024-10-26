Дмитрий Кудряшов нокаутировал Фернандо Родригеса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В Москве на волейбольной арене «Динамо» состоялся бой турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», в котором сразились российский боксёр Дмитрий Кудряшов и бразилец Фернандо Родригес.

Дмитрий Кудряшов нокаутировал соперника в третьем раунде. Отметим, что Родригес становился чемпионом польской лиги KSW, чемпионом Superior Challenge, а также финалистом турнира IGF Grand Prix Heavyweight. До дебюта в ММА завоевал титул чемпиона Бразилии по кикбоксингу.

Кудряшов — претендент на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA (2017), чемпион по версиям WBC Silver (2016-2018).

Российский боксёр нокаутировал соперника ударом ноги: