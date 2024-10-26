Рикки Хаттон: у Фьюри хорошие шансы взять реванш у Усика

Бывший чемпион мира в полусреднем весе британец Рикки Хаттон считает, что у экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри большие шансы на победу в реванше с действующим чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком.

«У Фьюри отличные шансы победить Усика в реванше. Всё, что ему нужно, так это исправить некоторые моменты. Ему необходимо сделать акцент на преимущество в габаритах. Он этого абсолютно не делал в первом бою. Мы наблюдали, как на него наступал Усик на протяжении всех 12 раундов, несмотря на то что он намного меньше. Поэтому Тайсону нельзя отступать, он должен держать свою позицию и принимать бой», — приводит слова Хаттона BoxingScene.

Напомним, Усик и Фьюри провели бой в мае 2024 года, победу раздельным решением судей одержал Усик.