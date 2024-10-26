UFC 308: полный кард участников, список бойцов

26 октября в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где главным событием шоу станет бой чемпиона в полулёгком весе Илии Топурии против экс-чемпиона в этом весе Макса Холлоуэя.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников турнира:

Основной кард

Илия Топурия — Макс Холлоуэй (бой за титул в полулёгком весе)

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев

Лерон Мёрфи — Дэн Иге

Магомед Анкалаев — Александар Ракич

Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян

Предварительный кард

Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос

Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки

Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов

Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа

Фарид Башарат — Виктор Уго

Бруно Силва — Исмаил Наурдиев

Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда

Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 17:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 19:15 мск. Посмотреть трансляцию UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.