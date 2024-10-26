UFC 308: полный кард участников, список бойцов

26 октября в Абу-Даби состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где главным событием шоу станет бой чемпиона в полулёгком весе Илии Топурии против экс-чемпиона в этом весе Макса Холлоуэя.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников турнира:
Основной кард
Илия Топурия — Макс Холлоуэй (бой за титул в полулёгком весе)
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
Лерон Мёрфи — Дэн Иге
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
Предварительный кард
Джефф Нил — Рафаэль Дос Аньос
Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки
Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов
Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа
Фарид Башарат — Виктор Уго
Бруно Силва — Исмаил Наурдиев
Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда
Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра
Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 17:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 19:15 мск. Посмотреть трансляцию UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.