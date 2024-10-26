Илия Топурия: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

26 октября в Абу-Даби чемпион UFC в полулёгком весе испанец Илия Топурия проведёт первую защиту своего титула в бою против экс-чемпиона в этом дивизионе Макса Холлоуэя.

Илии Топурии 27 лет. Испанец грузинского происхождения дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в апреле 2015 года, а в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC.

Топурия является непобеждённым бойцом, на его счету 15 проведённых поединков, и во всех он одержал победы (13 досрочно).

Свой чемпионский титул Топурия завоевал в феврале 2024 года, после того как победил нокаутом во втором раунде бывшего чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории Александра Волкановски.