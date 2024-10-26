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Макс Холлоуэй: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Макс Холлоуэй: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Макс Холлоуэй
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в главном событии турнира UFC 308 бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй попробует вернуть свой титул в бою с его действующим обладателем Илией Топурией.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

Максу Холлоуэю 32 года. Свою профессиональную карьеру он начал в сентябре далёкого 2010 года, и за эти 14 лет он успел провести 33 поединка и в 26 из них одержал победы (14 досрочно) при 7 поражениях.

В апреле 2024 года Холлоуэй провёл свой предыдущий бой, где одержал победу чистым нокаутом в пятом раунде над Джастином Гэтжи, и завоевал титул BMF. Кроме того, этот поединок получил награды в номинациях «Бой вечера» и «Выступление вечера».

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