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Шарабутдин Магомедов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Шарабутдин Магомедов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Шарабутдин Магомедов
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире по смешанным единоборствам UFC 308 непобеждённый российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов проведёт свой очередной бой, где ему будет противостоять армянский боец Армен Петросян.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Щарабутдину Магомедову, более известному как «Шара Буллет», 30 лет. Свою профессиональную карьеру он начал в 2017 году, и за эти семь лет успел провести 14 поединков, во всех одержав победы (11 из них досрочно). На протяжении 2024 года для него это будет уже третий поединок.

Свой предыдущий бой Магомедова проводил в августе 2024 года, где победил единогласным решением судей Михала Олексейчука.

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