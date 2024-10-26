Магомед Анкалаев: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где в рамках основного карда российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев проведёт бой против австрийца сербского происхождения Александара Ракича.

Магомеду Анкалаеву 32 года. В 21-летнем возрасте в январе 2014 года Анкалаев провёл свой первый бой на профессиональном уровне, победив там Василия Бабича большинством судейских голосов по итогам всей дистанции. Сейчас послужной список Анкалаева состоит из 21 поединка (18 побед, одно поражение, одна ничья и один бой признан несостоявшимся).

Предыдущий бой Анкалаева состоялся в январе 2024 года, он победил нокаутом во втором раунде бразильца Джонни Уокера.