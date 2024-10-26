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Хамзат Чимаев: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Хамзат Чимаев: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Хамзат Чимаев
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, в соглавном событии которого выступит популярный боец организации Хамзат Чимаев. Его соперником станет бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Хамзату Чимаеву 30 лет. В мае 2018 года он начал свою профессиональную карьеру и за это время успел провести 13 победных поединков, не потерпев ни одного поражения. В июле 2020 года Чимаев попал в UFC и сейчас идёт на серии из семи побед. Победа в предстоящем поединке позволит Чимаеву стать обязательным претендентом на пояс, который находится у Дрикуса дю Плесси.

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