Хамзат Чимаев: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, в соглавном событии которого выступит популярный боец организации Хамзат Чимаев. Его соперником станет бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер.

Хамзату Чимаеву 30 лет. В мае 2018 года он начал свою профессиональную карьеру и за это время успел провести 13 победных поединков, не потерпев ни одного поражения. В июле 2020 года Чимаев попал в UFC и сейчас идёт на серии из семи побед. Победа в предстоящем поединке позволит Чимаеву стать обязательным претендентом на пояс, который находится у Дрикуса дю Плесси.