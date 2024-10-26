Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг договорились о новой дате поединка

Непобеждённый российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов и китайский боец Сонг Ядонг публично договорились о новой дате поединка в социальной сети Х (бывший Twitter). Вместо отменённой даты 14 декабря теперь бойцы стремятся к тому, чтобы провести бой 18 января 2025 года.

Нурмагомедов принял предложение Ядонга сразиться 18 января в Тампе (США), где пройдёт турнир UFC 311, но с условием того, что у него не срастётся поединок с действующим чемпионом легчайшего дивизиона Мерабом Двалишвили до конца 2024 года.

Напомним, первоначально бойцы должны были встретиться 14 декабря, но Ядонг получил травму в процессе подготовки к поединку и был вынужден сняться с турнира.