Роберт Уиттакер: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где в рамках соглавного события шоу экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер проведёт поединок против популярного бойца организации Хамзата Чимаева.

Роберту Уиттакеру 33 года. Его профессиональная карьера началась в марте 2009 года, и за эти 15 лет он провёл 33 поединка (26 побед и 7 поражений).

В 2017 году Уиттакер завоевал «временный» титул UFC, победив опытнейшего кубинца Йоэля Ромеро, а впоследствии титул Роберта стал полновесным. В октябре 2019 года он утратил пояс, уступив Исраэлю Адесанье, и с той поры продолжает новый титульный забег, который продолжится в бою с Чимаевым. В случае победы над Хамзатом Уиттакер может получить новый шанс вернуть свой чемпионский пояс.