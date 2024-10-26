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Роберт Уиттакер: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Роберт Уиттакер: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Роберт Уиттакер
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где в рамках соглавного события шоу экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер проведёт поединок против популярного бойца организации Хамзата Чимаева.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Роберту Уиттакеру 33 года. Его профессиональная карьера началась в марте 2009 года, и за эти 15 лет он провёл 33 поединка (26 побед и 7 поражений).

В 2017 году Уиттакер завоевал «временный» титул UFC, победив опытнейшего кубинца Йоэля Ромеро, а впоследствии титул Роберта стал полновесным. В октябре 2019 года он утратил пояс, уступив Исраэлю Адесанье, и с той поры продолжает новый титульный забег, который продолжится в бою с Чимаевым. В случае победы над Хамзатом Уиттакер может получить новый шанс вернуть свой чемпионский пояс.

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