Штырков: в бою Буллета не будет досрочной победы, но Шара выше Петросяна уровнем

Известный российский тяжеловес ММА Иван Штырков дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка непобеждённого средневеса UFC Шарабутдина «Шары Буллета» Магомедова против армянского бойца Армена Петросяна на UFC 308.

«Я ставлю на Шару, думаю, нокаутов и досрочных побед в этом бою не будет, Шара заберёт по очкам. Скорее всего, весь бой пройдёт в стойке, никто никого не будет бороть, и если Петросян не навяжет ММА-борьбу, то в стойке не сможет Шару перестрелять, но, мне кажется, Шара искушённее в этом деле и выше уровнем», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби.