Штырков: Уиттакер победит Чимаева, он опытнее и быстрее в стойке

Боец клуба «Архангел Михаил», известный российский тяжеловес ММА Иван Штырков дал свой прогноз на предстоящий бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера против популярного бойца промоушена Хамзата Чимаева, который состоится на турнире UFC 308.

«Интересное очень противостояние на самом деле, но у Чимаева не было ни одного поединка со средневесом. Чимаев крайний бой дрался 84, и то к нему на коротком уведомлении на замену вышел чемпион 77 килограмм бывший. Поэтому тут очень сложно сказать.

Уиттакер хорошо защищается от борьбы, не видел ни разу, чтобы его завозили. Может быть, не встречался, конечно, с такими борцами, как Чимаев, но Чимаеву вполне может не хватить физики. Его так не переехать, как он переехал того же Усмана.

Мне почему-то кажется, что Уиттакер заберёт этот поединок, заберёт его также решением судей, в стойке должен. Не знаю, я так вижу. Уиттакер опытнее, быстрее в стойке, выносливости у него вагон и большая тележка, я не думаю, что Чимаеву удастся его лишить всего бензина. В общем, ставлю на Уиттакера, на всю дистанцию», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, турнир UFC 308 состоится сегодня, 26 октября, в Абу-Даби, а бой Чимаев — Уиттакер станет его соглавным событием.