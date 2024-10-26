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Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян: ориентировочное время начало боя на UFC 308 — 21:00 мск

Магомедов — Петросян: ориентировочное время начала боя на UFC 308 — 21:00 мск
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 308. В основном карде турнира выступит популярный непобеждённый российский средневес Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. Его соперником станет армянский боец Армен Петросян. Этот поединок откроет основную программу шоу.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Армен Петросян

Ориентировочное время начала поединка — 21:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.

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