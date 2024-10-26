Магомедов — Петросян: ориентировочное время начала боя на UFC 308 — 21:00 мск

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 308. В основном карде турнира выступит популярный непобеждённый российский средневес Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. Его соперником станет армянский боец Армен Петросян. Этот поединок откроет основную программу шоу.

Ориентировочное время начала поединка — 21:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.