Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ракич показал свой вес спустя 12 часов после официального взвешивания. В нём больше 100 кг

Ракич показал свой вес спустя 12 часов после официального взвешивания. В нём больше 100 кг
Александар Ракич
Комментарии

Австрийский полутяжеловес UFC сербского происхождения Александар Ракич продемонстрировал свой вес спустя 12 часов после церемонии официального взвешивания UFC 308, где он успешно уложился в лимит допустимого веса до 93 кг. Ровно за сутки до выхода в клетку он уже показывал на весах отметку в 103,5 кг.

Турнир UFC 308 пройдёт 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Ракич в рамках основного карда шоу проведёт трёхраундовый бой против российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева.

Главным событием этого карда станет бой чемпиона в полулёгком весе Илии Топурии против бывшего обладателя чемпионского пояса Макса Холлоуэя.

Материалы по теме
UFC 308: ждём побед от Чимаева, Анкалаева и других наших бойцов
UFC 308: ждём побед от Чимаева, Анкалаева и других наших бойцов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android