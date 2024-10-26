Ракич показал свой вес спустя 12 часов после официального взвешивания. В нём больше 100 кг

Австрийский полутяжеловес UFC сербского происхождения Александар Ракич продемонстрировал свой вес спустя 12 часов после церемонии официального взвешивания UFC 308, где он успешно уложился в лимит допустимого веса до 93 кг. Ровно за сутки до выхода в клетку он уже показывал на весах отметку в 103,5 кг.

Турнир UFC 308 пройдёт 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Ракич в рамках основного карда шоу проведёт трёхраундовый бой против российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева.

Главным событием этого карда станет бой чемпиона в полулёгком весе Илии Топурии против бывшего обладателя чемпионского пояса Макса Холлоуэя.