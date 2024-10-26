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Магомед Анкалаев — Александар Ракич: ориентировочное время начало боя на UFC 308 — 22:00 мск

Анкалаев — Ракич: ориентировочное время начала боя на UFC 308 — 22:00 мск
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 308. В основном карде турнира выступит известный российский полутяжеловес Магомед Анкалаев. Его соперником станет австрийский боец сербского происхождения Александар Ракич.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

Анкалаев не знает поражений с марта 2018 года. Всего за его плечами 21 проведённый бой (18 побед, одно поражение, одна ничья и один бой признан несостоявшимся).

Ракич выйдет на этот бой после двух подряд поражений. Предыдущий поединок он проиграл в апреле 2024 года, уступив там техническим нокаутом во втором раунде Иржи Прохазке.

Ориентировочное время начала поединка — 22:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.

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