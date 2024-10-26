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Анкалаев — Ракич: ориентировочное время начала боя на UFC 308 — 22:00 мск

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер смешанных единоборств UFC 308. В основном карде турнира выступит известный российский полутяжеловес Магомед Анкалаев. Его соперником станет австрийский боец сербского происхождения Александар Ракич.

Анкалаев не знает поражений с марта 2018 года. Всего за его плечами 21 проведённый бой (18 побед, одно поражение, одна ничья и один бой признан несостоявшимся).

Ракич выйдет на этот бой после двух подряд поражений. Предыдущий поединок он проиграл в апреле 2024 года, уступив там техническим нокаутом во втором раунде Иржи Прохазке.

Ориентировочное время начала поединка — 22:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.