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Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: ориентировочное время начало боя на UFC 308 — 22:30 мск

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: ориентировочное время начало боя на UFC 308 — 22:30 мск
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308. В соглавном событии шоу пройдёт бой бывшего чемпиона UFC в средней весовой категории Роберта Уиттакера против популярного непобеждённого бойца промоушена Хамзата Чимаева, где на кону будет стоять статус обязательного претендента на чемпионский пояс, которым владеет Дрикус дю Плесси.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Ориентировочное время начала поединка — 22:30 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.

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