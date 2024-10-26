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Илия Топурия — Макс Холлоуэй: ориентировочное время начало боя на UFC 308 — 23:00 мск

Илия Топурия — Макс Холлоуэй: ориентировочное время начало боя на UFC 308 — 23:00 мск
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 308. В главном событии шоу состоится бой бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Макса Холлоуэя против действующего обладателя титула в этом весе Илии Топурии.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

Топурия завоевал свой титул в феврале 2024 года, когда нокаутировал во втором раунде другого экс-чемпиона Александра Волкановски. Предстоящий бой станет для него первой защитой пояса.

Ориентировочное время начала поединка — 23:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.

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