Эдди Хирн подтвердил, что реванш Бивол — Бетербиев состоится

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил информацию, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом обязательно состоится.

«Его величество Турки Аль аш-Шейх сообщил нам, что реванш состоится. Будет ждать его официального подтверждения», — сказал Хирн в своём интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся 12 октября в Саудовской Аравии, где победу большинством судейских голосов по итогам 12-раундового противостояния одержал Бетербиев.

Бетербиев стал первым владельцем сразу шести чемпионских титулов в полутяжёлом весе (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).