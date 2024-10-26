Хабиб Нурмагомедов: пройдёт время — и с Умаром захотят драться все. Ему надо просто переть

Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о том, что с его двоюродным братом и топовым бойцом легчайшего веса UFC Умаром Нурмагомедовым не хочет драться действующий обладатель титула UFC в категории до 61 кг грузин Мераб Двалишвили.

«Ему без разницы [с кем драться]. Умар просто хочет конкурировать. Я и Ислам [Махачев] уже были на его месте. Это называется переходный период. Пройдёт время — и все захотят с тобой драться. Просто продолжай переть», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке Умар победил единогласным решением судей американца Кори Сэндхагена.