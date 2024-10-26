Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) состоится турнир UFC 308. Главный кард ивента будет открывать поединок в среднем весе между известным и непобеждённым российским бойцом Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и армянским бойцом Арменом Петросяном.

Поединок ориентировочно начнётся в 21:00 мск. Бой можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 7, Шара Буллет разделил октагон с поляком Михалом Олексейчуком. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.