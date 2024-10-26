Ринат Фахретдинов победил Карлоса Леала Миранду единогласным решением судей

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Ринатом Фахретдиновым и Карлосом Леалом Мирандой. Бой завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Ринат в течение поединка пытался навязать борьбу, предприняв 19 попыток перевода, из которых две были успешны. Кроме того, он неплохо смотрелся в стойке и не уступал бразильцу в разменах.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.