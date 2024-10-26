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Ринат Фахретдинов победил Карлоса Леала Миранду единогласным решением судей

Ринат Фахретдинов победил Карлоса Леала Миранду единогласным решением судей
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Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Ринатом Фахретдиновым и Карлосом Леалом Мирандой. Бой завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Ринат Фахретдинов (W) — Карлос Леал Миранда
26 октября 2024, суббота. 17:15 МСК
Ринат Фахретдинов
Окончено
UD
Карлос Леал Миранда

Ринат в течение поединка пытался навязать борьбу, предприняв 19 попыток перевода, из которых две были успешны. Кроме того, он неплохо смотрелся в стойке и не уступал бразильцу в разменах.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

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