Чеченец Исмаил Наурдиев победил Бруно Силву единогласным решением судей

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между чечено-австрийцем Исмаилом Наурдиевым и бразильцем Бруной Силвой. Бой завершился победой Наурдиева единогласным решением судей (все трое судей поставили 30-27 в его пользу).

Исмаил в ходе боя успешно реализовал 3 перевода из 13 предпринятых попыток. Кроме того, он превзошёл бразильца по акцентированным ударам.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.