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Чеченец Исмаил Наурдиев победил Бруно Силву единогласным решением судей

Чеченец Исмаил Наурдиев победил Бруно Силву единогласным решением судей
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Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между чечено-австрийцем Исмаилом Наурдиевым и бразильцем Бруной Силвой. Бой завершился победой Наурдиева единогласным решением судей (все трое судей поставили 30-27 в его пользу).

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Исмаил Наурдиев (W) — Бруно Силва
26 октября 2024, суббота. 17:45 МСК
Исмаил Наурдиев
Окончено
UD
Бруно Силва

Исмаил в ходе боя успешно реализовал 3 перевода из 13 предпринятых попыток. Кроме того, он превзошёл бразильца по акцентированным ударам.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

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