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Опубликованы судейские записки боя Фахретдинов — Леал Миранду

Опубликованы судейские записки боя Фахретдинов — Леал Миранду
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Опубликованы официальные судейские карточки поединка между российским бойцом Ринатом Фахретдиновым и представителем Бразилии Карлосом Леалом Мирандой. Двое судей из трёх отдали россиянину два раунда, а последний — все три.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Ринат Фахретдинов (W) — Карлос Леал Миранда
26 октября 2024, суббота. 17:15 МСК
Ринат Фахретдинов
Окончено
UD
Карлос Леал Миранда

Фото: UFC

Ринату 33 года. Фахретдинов начал профессиональную карьеру в 2013 году. Является чемпионом Москвы по самбо и панкратиону. Кроме того, Ринат завоевал титул GFC в среднем весе.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

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