Опубликованы судейские записки боя Фахретдинов — Леал Миранду

Опубликованы официальные судейские карточки поединка между российским бойцом Ринатом Фахретдиновым и представителем Бразилии Карлосом Леалом Мирандой. Двое судей из трёх отдали россиянину два раунда, а последний — все три.

Фото: UFC

Ринату 33 года. Фахретдинов начал профессиональную карьеру в 2013 году. Является чемпионом Москвы по самбо и панкратиону. Кроме того, Ринат завоевал титул GFC в среднем весе.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.