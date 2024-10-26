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Ринат Фахретдинов продлил свою беспроигрышную серию в ММА

Ринат Фахретдинов продлил свою беспроигрышную серию в ММА
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Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Ринатом Фахретдиновым и Карлосом Леалом Мирандой. Бой завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Ринат Фахретдинов (W) — Карлос Леал Миранда
26 октября 2024, суббота. 17:15 МСК
Ринат Фахретдинов
Окончено
UD
Карлос Леал Миранда

Таким образом, Ринат продлил свою беспроигрышную серию, которая состоит из 23 боёв (22 победы, один бой был признан ничьей решением судей). В UFC рекорд россиянина составляет пять побед и одна ничья. На данный момент он идёт на серии из двух побед.

Ринату 33 года. Фахретдинов начал профессиональную карьеру в 2013 году. Является чемпионом Москвы по самбо и панкратиону. Кроме того, Ринат завоевал титул GFC в среднем весе.

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