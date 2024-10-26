Ринат Фахретдинов продлил свою беспроигрышную серию в ММА

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между Ринатом Фахретдиновым и Карлосом Леалом Мирандой. Бой завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

Таким образом, Ринат продлил свою беспроигрышную серию, которая состоит из 23 боёв (22 победы, один бой был признан ничьей решением судей). В UFC рекорд россиянина составляет пять побед и одна ничья. На данный момент он идёт на серии из двух побед.

Ринату 33 года. Фахретдинов начал профессиональную карьеру в 2013 году. Является чемпионом Москвы по самбо и панкратиону. Кроме того, Ринат завоевал титул GFC в среднем весе.