Магомед Анкалаев — Александар Ракич: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) проходит турнир UFC 308. В главном карде ивента состоится поединок в категории до 93 кг между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и австрийцем сербского происхождения Александаром Ракичем.

Поединок ориентировочно начнётся в 22:00 мск. Бой можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году. А в марте 2018 года он провёл первый поединок в североамериканской лиге.