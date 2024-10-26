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Магомед Анкалаев — Александар Ракич: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 22:00 мск

Магомед Анкалаев — Александар Ракич: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) проходит турнир UFC 308. В главном карде ивента состоится поединок в категории до 93 кг между бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и австрийцем сербского происхождения Александаром Ракичем.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

Поединок ориентировочно начнётся в 22:00 мск. Бой можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году. А в марте 2018 года он провёл первый поединок в североамериканской лиге.

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