Ринат Фахретдинов: опять скажут, что арабы купили бой. Но я забрал второй и третий раунды

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), считает, что забрал два раунда в поединке с представителем Бразилии Карлосом Леалом Мирандой.

«Сколько раундов я забрал? Первый был такой, пристрелочный. Не могу ни ему отдать, ни себе. Но второй и третий раунды я точно забрал. Поэтому у меня не было сомнений в том, кто выиграл. Блин, опять скажут, что арабы купили бой (улыбается)», — сказал Ринат на пресс-конференции после боя.

Ринату 33 года. Фахретдинов начал профессиональную карьеру в 2013 году. Является чемпионом Москвы по самбо и панкратиону. Кроме того, Ринат завоевал титул GFC в среднем весе.