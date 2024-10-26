Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ринат Фахретдинов: опять скажут, что арабы купили бой. Но я забрал второй и третий раунды

Ринат Фахретдинов: опять скажут, что арабы купили бой. Но я забрал второй и третий раунды
Комментарии

Российский боец UFC Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), считает, что забрал два раунда в поединке с представителем Бразилии Карлосом Леалом Мирандой.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Ринат Фахретдинов (W) — Карлос Леал Миранда
26 октября 2024, суббота. 17:15 МСК
Ринат Фахретдинов
Окончено
UD
Карлос Леал Миранда

«Сколько раундов я забрал? Первый был такой, пристрелочный. Не могу ни ему отдать, ни себе. Но второй и третий раунды я точно забрал. Поэтому у меня не было сомнений в том, кто выиграл. Блин, опять скажут, что арабы купили бой (улыбается)», — сказал Ринат на пресс-конференции после боя.

Ринату 33 года. Фахретдинов начал профессиональную карьеру в 2013 году. Является чемпионом Москвы по самбо и панкратиону. Кроме того, Ринат завоевал титул GFC в среднем весе.

Материалы по теме
UFC 308: Фахретдинов уже победил! Ждём следующих парней из России. LIVE
Live
UFC 308: Фахретдинов уже победил! Ждём следующих парней из России. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android