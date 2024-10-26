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Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 22:30 мск

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 22:30 мск
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Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир UFC 308. В соглавном событии ивента состоится пятираундовый поединок в среднем весе между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 84 кг австралийцем Робертом Уиттакером и топовым, а также непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Роберт Уиттакер
Не началось
Хамзат Чимаев

Бой ориентировочно начнётся в 22:30 мск. Поеднок можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Чеченский боец начал выступать на профессиональном уровне с 2018 года. Он имеет в своём рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно.

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