Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир UFC 308. В соглавном событии ивента состоится пятираундовый поединок в среднем весе между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 84 кг австралийцем Робертом Уиттакером и топовым, а также непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

Бой ориентировочно начнётся в 22:30 мск. Поеднок можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Чеченский боец начал выступать на профессиональном уровне с 2018 года. Он имеет в своём рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно.