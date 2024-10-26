Абусупьян Магомедов задушил Брунно Феррейру в третьем раунде

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между немцем дагестанского происхождения Абусупьяном Магомедовым и представителем Бразилии Брунно Феррейрой. Бой завершился победой Магомедова удушающим приёмом («треугольник») в третьем раунде.

Для Абусупьяна эта победа стала второй в североамериканской лиге. В целом у представителя Германии 27 побед, шесть поражений, один бой был признан ничьей.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.