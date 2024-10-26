Джефф Нил победил Рафаэля дос Аньоса техническим нокаутом в первом раунде

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок в полусреднем весе (до 77 кг) между представителем США Джеффом Нилом и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. Американский боец победил техническим нокаутом в первом раунде (травма колена).

Для Джеффа эта победа стала восьмой в североамериканской лиге. В целом Нил одержал 16 побед и потерпел шесть поражений на профессиональном уровне.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.