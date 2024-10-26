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Джефф Нил победил Рафаэля дос Аньоса техническим нокаутом в первом раунде

Джефф Нил победил Рафаэля дос Аньоса техническим нокаутом в первом раунде
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Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок в полусреднем весе (до 77 кг) между представителем США Джеффом Нилом и бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. Американский боец победил техническим нокаутом в первом раунде (травма колена).

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Джефф Нил (W) — Рафаэль дос Аньос
26 октября 2024, суббота. 20:10 МСК
Джефф Нил
Окончено
TKO
Рафаэль дос Аньос

Для Джеффа эта победа стала восьмой в североамериканской лиге. В целом Нил одержал 16 побед и потерпел шесть поражений на профессиональном уровне.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

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