Рагозин: по моим ощущениям, бразилец победил Фахретдинова

Боец RCC россиянин Михаил Рагозин высказался о поединке между соотечественником Ринатом Фахретдиновым и представителем Бразилии Карлосом Леалом Мирандой.

«Жёсткий бой, очень конкурентный, нервный. Я думал, будет победа бразильца, по моим ощущениям — 2-1 он забрал. Видимо, концовка третьего была определяющей. Трудовая победа, важная победа», — сказал Рагозин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Ринатом и Карлосом состоялся в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) в прелимах турнира UFC 308. Все трое судей отдали победу Фахретдинову (30-27, 29-28, 29-28).