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Рагозин: по моим ощущениям, бразилец победил Фахретдинова

Рагозин: по моим ощущениям, бразилец победил Фахретдинова
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Боец RCC россиянин Михаил Рагозин высказался о поединке между соотечественником Ринатом Фахретдиновым и представителем Бразилии Карлосом Леалом Мирандой.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Ринат Фахретдинов (W) — Карлос Леал Миранда
26 октября 2024, суббота. 17:15 МСК
Ринат Фахретдинов
Окончено
UD
Карлос Леал Миранда

«Жёсткий бой, очень конкурентный, нервный. Я думал, будет победа бразильца, по моим ощущениям — 2-1 он забрал. Видимо, концовка третьего была определяющей. Трудовая победа, важная победа», — сказал Рагозин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Ринатом и Карлосом состоялся в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) в прелимах турнира UFC 308. Все трое судей отдали победу Фахретдинову (30-27, 29-28, 29-28).

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