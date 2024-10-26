Матеуш Ребецки победил Мыктыбека Оролбая раздельным решением судей

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем и поляком Матеушем Ребецки. Польский боец победил раздельным решением судей.

Для Матеуша эта победа стала четвёртой в североамериканской лиге. Его общий рекорд составляет 20 побед и два поражения. Ребецки 32 года. На профессиональном уровне Матеуш начал выступать с 2013 года.

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.