Абусупьян Магомедов прокомментировал победу над Брунно Феррейрой

Немецкий боец UFC дагестанского происхождения, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Абусупьян Магомедов прокомментировал свою победу над представителем Бразилии Брунно Феррейрой. Бой завершился победой Магомедова удушающим приёмом «треугольник» в третьем раунде.

«Я действительно счастлив. На тренировках мы отрабатывали подобные вещи. Это один из моих любимых приёмов. Я понял, что нужно завершать, и сделал это», — сказал Магомедов в интервью после поединка.

Для Абусупьяна эта победа стала второй в североамериканской лиге. В целом у представителя Германии 27 побед, шесть поражений, один бой был признан ничьей.