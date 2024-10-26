Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абусупьян Магомедов прокомментировал победу над Брунно Феррейрой

Абусупьян Магомедов прокомментировал победу над Брунно Феррейрой
Комментарии

Немецкий боец UFC дагестанского происхождения, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Абусупьян Магомедов прокомментировал свою победу над представителем Бразилии Брунно Феррейрой. Бой завершился победой Магомедова удушающим приёмом «треугольник» в третьем раунде.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Абусупьян Магомедов (W) — Брунно Феррейра
26 октября 2024, суббота. 19:15 МСК
Абусупьян Магомедов
Окончено
SUB
Брунно Феррейра

«Я действительно счастлив. На тренировках мы отрабатывали подобные вещи. Это один из моих любимых приёмов. Я понял, что нужно завершать, и сделал это», — сказал Магомедов в интервью после поединка.

Для Абусупьяна эта победа стала второй в североамериканской лиге. В целом у представителя Германии 27 побед, шесть поражений, один бой был признан ничьей.

Материалы по теме
UFC 308: стартует основной кард! Первыми будут биться Буллет и Петросян. LIVE
Live
UFC 308: стартует основной кард! Первыми будут биться Буллет и Петросян. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android