Илия Топурия — Макс Холлоуэй: прямая онлайн-трансляция боя на UFC 308 начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) в главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

Бой ориентировочно начнётся в 23:00 мск. Поединок можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Топурии 27 лет. Он является непобеждённым бойцом. На данный момент он занимает четвёртую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Холлоуэй является бывшим чемпионом UFC в категории до 66 кг. В UFС он выступает с 4 февраля 2012 года. Макс побеждал таких бойцов, как Жозе Альдо, Яир Родригес, Брайан Ортега, Келвин Каттар и других.