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Илия Топурия — Макс Холлоуэй: прямая онлайн-трансляция боя на UFC 308 начнётся в 23:00 мск

Илия Топурия — Макс Холлоуэй: прямая онлайн-трансляция боя на UFC 308 начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) в главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

Бой ориентировочно начнётся в 23:00 мск. Поединок можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

Топурии 27 лет. Он является непобеждённым бойцом. На данный момент он занимает четвёртую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Холлоуэй является бывшим чемпионом UFC в категории до 66 кг. В UFС он выступает с 4 февраля 2012 года. Макс побеждал таких бойцов, как Жозе Альдо, Яир Родригес, Брайан Ортега, Келвин Каттар и других.

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